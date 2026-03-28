Maltempo il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori | stop ai 40,8 milioni per il ciclone Harry

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale siciliana che prevedeva uno stanziamento di circa 40,8 milioni di euro destinati ai ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry. L'evento meteorologico si è verificato tra il 19 e il 21 gennaio 2026, causando danni significativi nella riviera jonica siciliana. La decisione riguarda la validità della legge e i fondi previsti.

La decisione del Governo riguarda la norma approvata dall’Ars per le imprese colpite lungo la costa jonica. Contestate competenze e profili su concorrenza e previdenza sociale Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale siciliana che stanziava circa 40,8 milioni di euro per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry, che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 ha investito duramente soprattutto la riviera jonica siciliana, provocando danni diffusi a attività produttive, infrastrutture e comparto turistico. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri su proposta del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, nell’ambito del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Maltempo, il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori: stop ai 40,8 milioni per il ciclone Harry Articoli correlati Il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori per i danni del ciclone Harry“Dopo il sonoro schiaffone con cui in massa i siciliani hanno detto No alla riforma della Giustizia salva-casta, ieri in Cdm il governo ha pensato... Leggi anche: Ciclone Harry, al Sud salgono tensione e incertezze, ma il decreto sui ristori non approda in Consiglio dei ministri Tutto quello che riguarda Maltempo il Consiglio dei ministri... Temi più discussi: Mutui sospesi per maltempo: istruzioni Ismea per garanzie; Durc e balneari, il Consiglio dei Ministri impugna i ristori per il ciclone Harry votati dall'Ars; Ciclone Harry, più tempo per segnalare i danni: proroga al 28 marzo per le aziende agricole; Maltempo, parte la ricognizione dei danni. li eventi meteo avversi impattano pesantemente sul reddito di aziende agricole già in grave difficoltà. Maltempo, il Cdm proroga per 12 mesi lo stato di emergenza nel MessineseROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza ... quotidianodigela.it Maltempo, il consiglio dei ministri stanzia 100 milioni per l’emergenza al SudIl governo ha stanziato 100 milioni di euro «a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per fare fronte ai primissimi interventi» di contrasto agli «eccezionali eventi meteorologici che si sono ... milanofinanza.it Il maltempo imperversa in Sicilia.A Petralia Soprana, sulle Madonie, la neve impera e rende il paesaggio...natalizio - facebook.com facebook Il maltempo non molla la Capitanata: previsti forti raffiche di vento e rovesci intensi x.com