Ciclone Harry parte la fase 2 dei ristori | finanziamenti fino a 400 mila euro alle imprese danneggiate

È stata avviata la seconda fase dei ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana a Niscemi. La misura prevede finanziamenti fino a 400 mila euro per le aziende danneggiate nella regione. Questa iniziativa mira a sostenere le attività economiche che hanno subito danni a causa degli eventi naturali recenti. Le procedure di accesso ai fondi sono state rese disponibili alle imprese interessate.

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