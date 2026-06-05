I commercianti di via Duomo hanno chiesto interventi per rilanciare la strada e contrastare il degrado urbano. Il presidente del Comitato Vivi Via Duomo ha annunciato che la zona sarà oggetto di interventi di riqualificazione e miglioramenti strutturali. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sui fondi destinati ai lavori. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione alla riqualificazione di aree commerciali nel centro storico.

Napoli si prepara a risplendere: il presidente del Comitato Vivi Via Duomo, Luigi Guadagno, parla delle opportunità da sfruttare Giovedì 4 giugno 2026, Napoli – Il presidente del Comitato Vivi Via Duomo, Luigi Guadagno, esamina le potenzialità della storica via del capoluogo partenopeo, sottolineando i progressi fatti ma anche le sfide da affrontare. Con eventi di calibro come l’arrivo del Papa e l’aumento dell’afflusso turistico al museo del Tesoro di San Gennaro, Via Duomo si trova in una fase cruciale per il suo sviluppo. Un’occasione imperdibile per il turismo napoletano. Negli ultimi anni, Via Duomo ha visto un incremento significativo del numero di visitatori, soprattutto grazie all’arrivo del Santo Padre e all’interesse crescente verso i musei locali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Via Duomo: commercianti chiedono di rilanciarla e combattere il degrado urbano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Via Atenea, ventenne ubriaco molesta passanti e commercianti: scatta il Daspo urbanoUn giovane di 20 anni è stato allontanato con il Daspo urbano dopo aver molestato e inveito contro passanti e commercianti in via Atenea, nel centro...

Corsico, nuovi street tutor per combattere il degrado notturnoA Corsico sono stati introdotti quattro operatori specializzati che, tre volte a settimana, si occupano di vigilare durante le ore notturne nelle...

Argomenti più discussi: L'infinito cantiere di via Manzoni tra polvere e commercianti stanchi: Serve accelerazione; Via della Pila, la protesta: Pista ciclabile e parcheggi troppo pericolosi; Avellino, parcheggi Piazza Garibaldi: Confesercenti, commercianti e studi chiedono il rispristino; Udine, bici e monopattini sui marciapiedi: Servono più controlli.

I commercianti lamentano anche gli effetti negativi di baby gang e malamovida e chiedono più controlli. Patelli (Confcommercio): Escalation di reati in città, ma se chiudono i negozi crescono degrado e microcriminalità. x.com