A Corsico sono stati introdotti quattro operatori specializzati che, tre volte a settimana, si occupano di vigilare durante le ore notturne nelle strade della città. Questa misura mira a contrastare il degrado e migliorare la sicurezza urbana, con un presidio costante nelle fasce orarie più sensibili. Le nuove figure, chiamate street tutor, operano per garantire un intervento diretto sui problemi legati alla vivibilità notturna.

A Corsico, il presidio della vivibilità urbana si rinnova attraverso l’impiego di quattro operatori specializzati che, tre volte a settimana, presidieranno le strade nelle ore notturne. Il servizio degli street tutor punta a prevenire il degrado e a favorire la convivenza civile, concentrando le attività tra le 20:00 e le 01:00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Presenza sul territorio e gestione delle criticità urbane. Il piano operativo prevede una presenza costante nelle zone più sensibili del comune, con un particolare sull’area circostante la stazione di Corsico, identificata come uno dei punti dove si registra il maggior numero di segnalazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corsico, nuovi street tutor per combattere il degrado notturno

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