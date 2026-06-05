Un gruppo di residenti ha raccolto firme online per chiedere la realizzazione di un campetto da basket in via del Tulipano. La richiesta mira a creare un’area dedicata allo sport e all’incontro tra giovani e adulti. La petizione ha raggiunto un numero consistente di adesioni in pochi giorni, evidenziando l’interesse della comunità per uno spazio pubblico dedicato all’attività sportiva.

Un campetto da basket è molto più di una piastra di cemento con due canestri: è un punto di aggregazione, uno spazio di crescita e di passioni condivise. Lo sa bene Mattia Longo, ventenne di Forlimpopoli, studente di ingegneria a Forlì e, fino a due settimane fa, assistente di due squadre giovanili dei Baskérs. Davanti al progressivo degrado dello spazio di via del Tulipano, Mattia ha deciso di non voltarsi dall’altra parte. "Ho iniziato a guardare un po’ la situazione del campetto passando e andandoci a giocare. Lo trovo sempre in condizioni sporche, con le retine e canestri rotti. Non essendo l’unico a cui dispiace questa cosa – spiega – mi sono messo in gioco e ho deciso di fare da portavoce per fare qualcosa in merito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via del Tulipano, firme online per il campetto

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