Esplosione di Proteste Online Contro l’AD del Milan Furlani | Oltre Seimila Firme Raccolte in Minuti per la sua Dimissione
Nella serata di ieri, numerosi tifosi del Milan hanno espresso il loro dissenso online, raccogliendo oltre seimila firme in pochi minuti per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato del club. I messaggi di protesta si sono diffusi rapidamente sui social, creando un movimento di opinione che ha preso di mira la figura di Furlani. La scena si è svolta principalmente su piattaforme digitali, dove i sostenitori hanno manifestato il loro malcontento con post e petizioni.
Giorgio Furlani nel mirino dei tifosi: doccia fredda sul Milan (foto ANSASIMONE VENEZIA) Una sera che doveva scorrere come tante, il popolo rossonero ha trovato una sola valvola: internet. Bacheche incendiate, chat che ribollono, un nome al centro del mirino. La curva non è allo stadio, ma la spinta è la stessa: farsi sentire. E in questo frastuono digitale si capisce subito che non è uno sfogo passeggero. C’è un filo teso tra Milano e il resto del Paese. Lo tengono i tifosi rossoneri. Lo tirano quando sentono che la dirigenza non li ascolta. O che li ascolta troppo tardi. Stavolta quel filo vibra più del solito. Si parla dell’ amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, e di una pazienza che sembra finita.🔗 Leggi su Serieanews.com
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