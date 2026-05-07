Nella serata di ieri, numerosi tifosi del Milan hanno espresso il loro dissenso online, raccogliendo oltre seimila firme in pochi minuti per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato del club. I messaggi di protesta si sono diffusi rapidamente sui social, creando un movimento di opinione che ha preso di mira la figura di Furlani. La scena si è svolta principalmente su piattaforme digitali, dove i sostenitori hanno manifestato il loro malcontento con post e petizioni.

Giorgio Furlani nel mirino dei tifosi: doccia fredda sul Milan (foto ANSASIMONE VENEZIA) Una sera che doveva scorrere come tante, il popolo rossonero ha trovato una sola valvola: internet. Bacheche incendiate, chat che ribollono, un nome al centro del mirino. La curva non è allo stadio, ma la spinta è la stessa: farsi sentire. E in questo frastuono digitale si capisce subito che non è uno sfogo passeggero. C’è un filo teso tra Milano e il resto del Paese. Lo tengono i tifosi rossoneri. Lo tirano quando sentono che la dirigenza non li ascolta. O che li ascolta troppo tardi. Stavolta quel filo vibra più del solito. Si parla dell’ amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, e di una pazienza che sembra finita.🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Esplosione di Proteste Online Contro l’AD del Milan Furlani: Oltre Seimila Firme Raccolte in Minuti per la sua Dimissione

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