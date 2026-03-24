Niente più palloni nei giardini delle case e una seduta per i genitori dei tanti ragazzi che frequentano i tornei: proseguono così gli interventi del Comune di Forlimpopoli nel miglioramento e la valorizzazione degli impianti sportivi cittadini, con gli ultimi lavori che hanno interessato il campo da calcio in erba sintetica di via del Tulipano. Si tratta di un’iniziativa per la quale l’Amministrazione ha stanziato quasi 16mila euro, per lavori finalizzati a rendere la struttura più funzionale, sicura e adeguata alle esigenze di atleti, società sportive e cittadini. Gli interventi hanno riguardato innanzitutto il prolungamento della rete parapalloni e il ripristino del sistema di sostegno, con l’obiettivo di migliorare lo svolgimento delle attività sportive ed evitare disagi alle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via del Tulipano, ultimati i lavori del campo da calcio sintetico

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