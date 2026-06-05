Nicole ha rivelato che suo figlio ha subito un danno grave. Ha detto che il minore è stato ferito in modo significativo e che chi ha causato il danno dovrà rispondere delle proprie azioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’accaduto o sui responsabili, ma si sottolinea che si tratta di un episodio che ha coinvolto un bambino in modo negativo. La denuncia è stata fatta pubblicamente, evidenziando la gravità del fatto.

«Hanno fatto del male a un minore innocente, un male di cui dovranno in qualche modo rispondere». Emanuele Fisicaro con Antolella Calcaterra e Paolo Siniscalchi è uno dei legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, i genitori del bambino uruguaiano nato con una grave patologia, adottato dopo un lungo iter di cui il Fatto quotidiano non ha avuto alcuna pietà. Al Giornale l'avvocato anticipa che entro fine mese - dopo una mediazione obbligatoria - arriverà «una valanga di cause» ai diversi giornalisti che si sono occupati del caso (ma anche su Report e È sempre Cartabianca) che si muove su cinque pilastri: penale, civile, privacy, deontologia, garante dei Minori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vi dico che cosa mi ha confessato Nicole: 'A mio figlio hanno fatto un male enorme'"

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questo è tutto il mio punto di vista personale e qualcosa su cui sto lavorando da un po' di tempo. sono sicuro che me ne sono persi alcuni. spero stiate tutti passando una bella giornata! reddit

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