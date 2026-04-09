L'ex calciatore racconta la sua esperienza con il Benevento, dalla promozione in Serie B alla trasformazione in allenatore. Ricorda l'importanza dell'allenatore Zeman nella sua carriera e condivide il modo in cui parla con suo figlio riguardo ai successi raggiunti. Nel corso dell'intervista, sottolinea come il suo percorso personale si sia evoluto attraverso le sfide e le vittorie maturate sul campo e fuori.

"Conosci te stesso", ammoniva l’oracolo di Delfi. E poi: diventa ciò che sei. È lì, per i greci, che si incontra la felicità: quando inclinazione e destino finiscono per coincidere. Antonio Floro Flores, a 42 anni, sembra aver trovato quel punto. E in fondo, uno che i fiori li ha nel cognome, non poteva non sbocciare. Non in campo, ma in panchina. Da calciatore, tra Napoli, Udinese e Genoa, gli è rimasta addosso una sensazione di incompiutezza. Oggi, invece, quel vuoto ha trovato una forma e si prepara alla Serie B. Se l’idea era riprendersi da allenatore quello che le era mancato da giocatore, questa promozione ha il sapore della rivincita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Floro Flores: "Benevento, il mio riscatto. Mi porto Zeman dentro e a mio figlio dico..."

Benevento-Siracusa, Floro Flores: “Arrabbiato per il secondo gol subito”Non sbaglia un colpo tra le mura amiche il Benevento che batte anche il Siracusa (LEGGI QUI)e mette pressione all’altra capolista Catania (sanniti...

Leggi anche: Benevento-Catania, Floro Flores: “Non è finita, i siciliani non molleranno”

Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI, SALERNITANA-BENEVENTO I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORES; Ex Genoa | Antonio Floro Flores riporta il Benevento in Serie B; La prima esperienza tra i prof è un successo clamoroso. Floro Flores riporta il Benevento in B; Floro Flores, dal flop Angri alla promozione in B col Benevento.

Gazzetta dello Sport: Floro Flores, il Benevento mi ha dato quello che non ho mai avutoLa Gazzetta dello Sport celebra l'impresa di Antonio Floro Flores, capace di guidare il Benevento alla promozione in Serie B al suo debutto assoluto in panchina. Sulla rosea una pagina ... tuttoc.com

Dalla delusione con l’Angri alla rinascita: Floro Flores trascina il Benevento in Serie BSolo pochi anni fa, infatti, era arrivato l’esonero sulla panchina dell’US Angri 1927, esperienza che aveva sollevato interrogativi sul suo futuro da allenatore. agro24.it

Dalla visione di Oreste Vigorito alla guida di Antonio Floro Flores, passando per i leader Mattia Maita e Stefano Scognamillo - facebook.com facebook

: durante l'ultima puntata di Area C il momento #SkySportTech è stato dedicato ai ragazzi di Floro Flores, freschi vincitori del Girone C di #SerieCSkyWifi, per scoprire i segreti del successo dei giallorossi x.com