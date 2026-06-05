Vespa | Ai miei tempi i docenti erano anche autoritari ma erano delle autorità Oggi guadagnano poco e i ragazzi li insultano

Un docente ha commentato che in passato gli insegnanti erano autoritari e rispettati come autorità, mentre oggi si registrano insulti e aggressioni. La crescente tensione tra studenti, famiglie e scuola evidenzia un calo dell’autorevolezza dei docenti. Le difficoltà nel mantenere il rispetto si accompagnano a una diminuzione dei compensi per gli insegnanti. La situazione si inserisce in un quadro di crisi più ampia nel rapporto tra scuola e giovani.

Le aggressioni agli insegnanti e il crescente conflitto tra studenti, famiglie e scuola raccontano una crisi più profonda: quella dell’autorevolezza dei docenti. È la riflessione proposta da Bruno Vespa nella parte conclusiva della puntata di Porta a Porta dedicata ai recenti episodi di violenza nelle scuole italiane. Secondo il conduttore, oggi quel ruolo appare indebolito. “Oggi guadagnano poco, non si riferisce a nessuno, i ragazzi li insultano e li aggrediscono”, ha affermato durante la trasmissione, collegando i recenti episodi di cronaca a una più generale perdita di prestigio della professione docente. La riflessione è arrivata al termine di una puntata segnata dal racconto di casi avvenuti negli ultimi mesi, tra cui il tentato accoltellamento di un professore a San Vito Lo Capo, le aggressioni a Parma e l’episodio di Nereto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oggi si chiamano fluffy hair, ieri erano semplicemente gli styling delle super top. Capelli a tutto volume: tanto desiderabili anche oggiOggi si parla di fluffy hair, uno stile che richiama i look delle modelle di qualche anno fa.

Finora le autorità si erano limitate a indagare su abusi d’ufficio. Ma l’inchiesta sull’ex principe Andrea ora include potenziali crimini a sfondo sessualeLe autorità hanno ampliato le indagini sull’ex principe, passando da accuse di abusi d’ufficio a sospetti di reati a sfondo sessuale.