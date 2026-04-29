Oggi si parla di fluffy hair, uno stile che richiama i look delle modelle di qualche anno fa. Si tratta di capelli con molto volume, radici sollevate e lunghezze morbide e leggere. Questi hairstyle sono tornati di tendenza, mantenendo le caratteristiche di morbidezza e leggerezza che li rendono ancora molto apprezzati. La loro popolarità si riflette nel modo in cui vengono scelti e portati dalle persone.

M orbidezza, volume e leggerezza evidenti: sono tornati i fluffy hair, i capelli vaporosi, con radici sollevate e lunghezze piene, soffici. Uno styling che ha segnato gli anni Novanta, poi progressivamente accantonato nei Duemila, e che oggi torna protagonista con un’estetica più attuale e naturale. “Skin-Tone Hair”, quando il colore di capelli è in palette con la pelle X Leggi anche › Olio di borragine, un elisir beauty naturale per pelle e capelli. Perché è speciale Fluffy hair, capelli voluminosi anni ’90. How to. Il revival anni Novanta è evidente. Oggi le chiamiamo fluffy haircut, anche se si tratta p iù di uno styling che di un vero e proprio taglio: capelli XXL, pieni e soffici, proprio come quelli che hanno definito gli anni Novanta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oggi si chiamano fluffy hair, ieri erano semplicemente gli styling delle super top. Capelli a tutto volume: tanto desiderabili anche oggi

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