Finora le autorità si erano limitate a indagare su abusi d’ufficio Ma l’inchiesta sull’ex principe Andrea ora include potenziali crimini a sfondo sessuale

Le autorità hanno ampliato le indagini sull’ex principe, passando da accuse di abusi d’ufficio a sospetti di reati a sfondo sessuale. Finora, le indagini si erano concentrate su questioni amministrative, ma ora si indaga su possibili coinvolgimenti in crimini di natura sessuale. La persona coinvolta si trova sotto scrutinio, mentre le autorità raccolgono prove e testimonianze. La situazione si sta evolvendo in un contesto giudiziario che potrebbe portare a nuove accuse e, in caso di esiti negativi, a conseguenze penali.

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È l’incubo che l’ex principe Andrea sperava di evitare, ma che ora rischia di vederlo finire dietro le sbarre. In un colpo di scena sorprendente, il terzogenito di Elisabetta II si trova, infatti, protagonista di nuove indagini confermate dalle autorità britanniche. E non solo per abuso d’ufficio pubblico, di cui l’ex principe è sospettato in seguito al rilascio negli Usa delle email private dell’imprenditore pedofilo Jeffrey Epstein. La polizia londinese sta ora prendendo in considerazione una vasta gamma di reati che, oltre ad accuse di corruzione, includono anche la condotta sessuale del figlio preferito della regina. Caso Epstein, per Andrea si avvicina la resa dei conti: Londra pubblica i documenti X L’ex principe Andrea è indagato per reati sessuali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Finora le autorità si erano limitate a indagare su abusi d’ufficio. Ma l’inchiesta sull’ex principe Andrea ora include potenziali crimini a sfondo sessuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video At Least 69 People Killed in Militia Attack in Democratic Republic of Congo Sullo stesso argomento Inchiesta Teatro San Carlo, abolizione abuso d’ufficio non permise di indagare su conflitto d’interessiTempo di lettura: 2 minutiIndagine sulla gestione finanziaria del teatro San Carlo, tra i documenti esaminati dagli investigatori ci sarebbe anche un... Principe Andrea, le nuove denunce per abusi su minori: «Indaghiamo per reati sessuali»L’indagine su Andrew Mountbatten-Windsor sarà lunga e complessa, Perché l’inchiesta mira a contestargli anche reati sessuali. Potevano scegliere un vero manager attraverso un concorso internazionale per gestire l'Autorità Portuale dell’Adriatico Centrale e i 140 milioni di investimento che stanno per arrivare. E invece no, Salvini ha scelto di nominare un deputato che si finora si è sol x.com 102.9 KUFO - L'Autorità Rock di Portland ospiterà The Warning nello studio dal vivo sabato prossimo 16 maggio alle 13:00! reddit SkinnyTok, le autorità europee contro la tendenza di TikTok che promuove l'anoressiaSi incrina ancora la relazione tra social media e adolescenti. Secondo quanto riportato da Politico, in questi giorni le autorità di regolamentazione europee si sono trovate ad affrontare la ... wired.it Byd in Brasile, le accuse delle autorità: visti irregolari per 163 lavoratoriDeterminata a realizzare un progetto ambizioso di espansione, BYD, il produttore cinese ormai leader nella produzione di veicoli elettrici (nel 2024 ha toccato il record di 4,2 milioni di veicoli), si ... ilsole24ore.com