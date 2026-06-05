Vertice Ue-Balcani Meloni rilancia spinta su allargamento

Durante il vertice tra l’Unione europea e i paesi balcanici, sono state adottate misure di sicurezza rafforzate, con elicotteri che sorvolano l’area, strade presidiate e controlli intensificati. Si è verificato un costante movimento di delegazioni provenienti dai paesi partecipanti, in un contesto di alta vigilanza. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di entrambe le parti, con focus sulla questione dell’allargamento dell’UE.

(Adnkronos) – Blindata come raramente accade da queste parti. Elicotteri che sorvolano la baia, strade presidiate, controlli zelanti e un continuo via vai di delegazioni. Tivat, la perla delle Bocche di Cattaro, accoglie il vertice Ue-Balcani occidentali. La cittadina montenegrina, affacciata su una delle insenature più suggestive dell'Adriatico, oggi nota soprattutto per Porto Montenegro e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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