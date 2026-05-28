Il governo italiano ha espresso il suo sostegno all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, ma ha indicato che questa dovrebbe avvenire dopo l’ingresso dei paesi dei Balcani. La posizione è stata comunicata da un rappresentante del governo, che ha evidenziato la necessità di analizzare a livello europeo le modalità e i tempi di questa possibile adesione. La priorità rimane l’allargamento ai Balcani, prima di considerare l’ingresso di Kiev.

“Il governo è favorevole all’adesione dell’Ucraina, ora dobbiamo studiare a livello europeo qual è la formula migliore per avanzare: l’Italia vuole aiutare Kiev a entrare nell’Unione europea e ho ribadito nel corso della mia ultima visita in Ucraina al presidente Volodymyr Zelensky sulla disponibilità della Guardia di finanza nella lotta alla corruzione”. Con queste parole Antonio Tajani apre il Consiglio Ue Affari esteri a Cipro, incentrato tra le altre cose sulla concessione dello status di Paese associato all’Ucraina. Un obiettivo che andrà raggiunto, spiega, ma senza prevaricazioni: il riferimento è al processo al riunificazione balcanica che vede il governo italiano in prima fila per l’adesione di Montenegro e Albania, “una priorità per la stabilità della regione e la crescita dell’Unione europea”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ucraina sì, ma dopo i Balcani. L’allargamento dell’Ue secondo Tajani

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Il ministro Tajani a Trieste su Trump, porto e allargamento UE Balcani e Ucraina SPECIALE TG 22 03

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