La presidente del Consiglio non ha partecipato al vertice Ue-Balcani tenutosi a Tivat, in Montenegro. Tra i presenti, non c’era rappresentante italiano. Il leader di un partito ha commentato che l’Italia è l’unica nazione assente dall’incontro. La riunione ha riunito i rappresentanti di diversi paesi dei Balcani e dell’Unione europea.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non prenderà parte al vertice Ue-Balcani a Tivat, in Montenegro. Fonti di governo fanno sapere che la premier non potrà più partecipare al summit in corso a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei carabinieri a Reggio Calabria. La leader di Palazzo Chigi, viene riferito, ha informato “personalmente” il presidente montenegrino Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Costa esprimendo il “proprio rammarico” per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione è prevista per le 15.30. Renzi: “Meloni unica assente in Montenegro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Vertice Ue-Balcani, Meloni non partecipa. Renzi: “Italia unica assente”

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