Giorgia Meloni non è arrivata al vertice Ue-Balcani in Montenegro, lasciando solo l’Italia assente tra i Paesi partecipanti. L’assenza è stata definita “imprevista” e ha suscitato reazioni politiche. Un altro leader ha commentato ironicamente che “ha perso l’aereo”. Il vertice si svolge a Tivat, ma senza la presidente italiana.

Roma, 5 giugno 2026 – Polemiche per l’assenza (imprevista) di Giorgia Meloni al vertice Ue-Balcani Occidentali in corso a Tivat, in Montenegro. Il viaggio della premier è saltato all’ultimo minuto “a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria” è la versione di Palazzo Chigi. Meloni – si fa sapere – ha “informato personalmente il Presidente montenegrino Milatovi? e il Presidente del Consiglio europeo Costa esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione” che si concluderà alle 15.30. “Renzi: Meloni ha perso l’aero” A sottolineare la mancata partecipazione di Meloni al meeting di Tivat ci pensa Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quotidiano.net - Meloni salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro, Renzi punge: “Ha perso l’aereo”. A Tivat manca solo l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni a Tivat: l’Italia punta sui Balcani contro l’Urgenza KievDurante un incontro a Tivat, il governo italiano ha espresso l’intenzione di rafforzare la presenza nei Balcani come risposta all’urgente richiesta...

Vertice Ue-Balcani, Meloni non partecipa: Italia unica assenteLa presidente del Consiglio italiano non ha partecipato al vertice tra l’Unione Europea e i paesi dei Balcani, che si è svolto a Tivat, in Montenegro.

Temi più discussi: Meloni salta il vertice tra Ue e Balcani a Tivat; Stop alla processione per il Corpus Domini a Milano. La curia: Per i turisti è folclore; Lazio, le richieste di Gattuso: Immobile sogna il ritorno, in difesa c’è Coppola; Ragazzini rubano le bici a due undicenni e ne colpiscono uno con un manganello.

Meloni salta il vertice Ue: Rammaricata per il ritardo. Era alla presentazione di un francobollo x.com

Meloni salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro, Renzi punge: Ha perso l’aereo. A Tivat manca solo l’ItaliaLa premier stamani era a Reggio Calabria per l’anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Non avrebbe fatto in tempo a raggiungere il summit. La cerimonia si è protratta, Ia presidente ... quotidiano.net

Meloni salta il vertice Ue: Rammaricata per il ritardo. Era alla presentazione di un francobolloLa premier annulla all’ultimo la sua partecipazione al summit Ue-Balcani, in cui si discute anche di Ucraina: Si è protratta la cerimonia dei carabinieri a ... repubblica.it