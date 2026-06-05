Il vertice tra l’Unione Europea e i Balcani occidentali si è tenuto oggi a Tivat, in Montenegro. Durante l’incontro, l’UE ha annunciato il rilancio del processo di allargamento verso i paesi della regione. La premier italiana non ha partecipato all’evento. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi stati e istituzioni europee, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni ufficiali o sui piani specifici annunciati.

Si è svolto oggi nella città costiera di Tivat, in Montenegro, il vertice Ue-Balcani occidentali. Un summit che ha visto la partecipazione di tutti i principali leader europei, tra cui il francese Emmanuel Macron, il tedesco Friedrich Merz, lo spagnolo Pedro Sanchez e il polacco Donald Tusk, oltre agli alti papaveri dell’Ue (Antonio Costa e Ursula von der Leyen). Assente di alto rango la premier Giorgia Meloni, inizialmente attesa al vertice, a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, il “Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare al Vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro”, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vertice UE-Balcani: dal Montenegro l’Unione rilancia l’allargamento, assente la premier Meloni

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