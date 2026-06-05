Meloni salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro | era alla presentazione di un francobollo

Giorgia Meloni ha annullato all’ultimo momento la partecipazione al vertice Ue-Balcani in Montenegro, dove era prevista la sua presenza. La premier si trovava alla presentazione di un francobollo e ha deciso di non partecipare all’incontro a Tivat. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sulla scelta di saltare l’appuntamento. Il summit si svolgeva nella località montenegrina sulle Bocche di Cattaro.

Giorgia Meloni ha annullato all’ultimo la sua partecipazione al summit Ue-Balcani di Tivat, località del Montenegro affacciata sulle Bocche di Cattaro. Il motivo? Ufficialmente, la premier si è attardata alla presentazione di un francobollo a Reggio Calabria. Ma forse dietro c’è altro. Meloni ha espresso «rammarico» per la disdetta. Il summit Ue-Balcani, che vedeva sul tavolo temi cruciali come l’allargamento dell’Unione europea e l’ Ucraina era iniziato ieri sera, con la cena dei leader dei Paesi membri. Ed è proseguito questa mattina. Meloni era attesa alle 15, decisamente in extremis visto che il vertice si sarebbe dovuto concludere alle 15:30. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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