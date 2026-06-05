Meloni salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro | era alla presentazione di un francobollo

Da lettera43.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giorgia Meloni ha annullato all’ultimo momento la partecipazione al vertice Ue-Balcani in Montenegro, dove era prevista la sua presenza. La premier si trovava alla presentazione di un francobollo e ha deciso di non partecipare all’incontro a Tivat. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sulla scelta di saltare l’appuntamento. Il summit si svolgeva nella località montenegrina sulle Bocche di Cattaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giorgia Meloni ha annullato all’ultimo la sua partecipazione al summit Ue-Balcani di Tivat, località del Montenegro affacciata sulle Bocche di Cattaro. Il motivo? Ufficialmente, la premier si è attardata alla presentazione di un francobollo a Reggio Calabria. Ma forse dietro c’è altro. Meloni ha espresso «rammarico» per la disdetta. Il summit Ue-Balcani, che vedeva sul tavolo temi cruciali come l’allargamento dell’Unione europea e l’ Ucraina era iniziato ieri sera, con la cena dei leader dei Paesi membri. Ed è proseguito questa mattina. Meloni era attesa alle 15, decisamente in extremis visto che il vertice si sarebbe dovuto concludere alle 15:30. 🔗 Leggi su Lettera43.it

meloni salta il vertice ue balcani in montenegro era alla presentazione di un francobollo
© Lettera43.it - Meloni salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro: era alla presentazione di un francobollo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Meloni salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro, Renzi punge: “Ha perso l’aereo”. A Tivat manca solo l’ItaliaGiorgia Meloni non è arrivata al vertice Ue-Balcani in Montenegro, lasciando solo l’Italia assente tra i Paesi partecipanti.

Meloni salta il vertice nei Balcani, è alla festa dei Carabinieri: il giallo dei francobolliGiorgia Meloni non ha preso parte al vertice Ue-Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro, il 5 giugno 2026.

Temi più discussi: Meloni salta il vertice tra Ue e Balcani a Tivat; Stop alla processione per il Corpus Domini a Milano. La curia: Per i turisti è folclore; Lazio, le richieste di Gattuso: Immobile sogna il ritorno, in difesa c’è Coppola; Ragazzini rubano le bici a due undicenni e ne colpiscono uno con un manganello.

meloni salta il verticeMeloni salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro, Renzi punge: Ha perso l’aereo. A Tivat manca solo l’ItaliaLa premier stamani era a Reggio Calabria per l’anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Non avrebbe fatto in tempo a raggiungere il summit. La cerimonia si è protratta, Ia presidente ... msn.com

meloni salta il verticeVertice Ue-Balcani, salta la presenza della premier MeloniA causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare ... corrieredellacalabria.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web