Vertenza lavoratrici Best Sourcing | Firmati accordi che andranno a regolarizzare la loro situazione

Notizia in breve

Le lavoratrici delle pulizie del Grande Albergo Roma, esternalizzate alla ditta Best Sourcing srl, hanno raggiunto un accordo dopo oltre un mese di negoziati. Il coordinamento provinciale Sì Cobas comunica che sono stati firmati patti che regolarizzeranno la loro posizione lavorativa. La vertenza si è conclusa con la sottoscrizione di accordi che mirano a stabilizzare la situazione delle dipendenti coinvolte.