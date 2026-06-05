Vertenza lavoratrici Best Sourcing | Firmati accordi che andranno a regolarizzare la loro situazione
Le lavoratrici delle pulizie del Grande Albergo Roma, esternalizzate alla ditta Best Sourcing srl, hanno raggiunto un accordo dopo oltre un mese di negoziati. Il coordinamento provinciale Sì Cobas comunica che sono stati firmati patti che regolarizzeranno la loro posizione lavorativa. La vertenza si è conclusa con la sottoscrizione di accordi che mirano a stabilizzare la situazione delle dipendenti coinvolte.
Si è conclusa oggi, «dopo oltre un mese di serrato confronto» sottolinea il coordinamento provinciale Sì Cobas, la vertenza delle lavoratrici delle pulizie del Grande Albergo Roma, esternalizzate alla ditta Best Sourcing srl.«Le lavoratrici - scrive Si Cobas - si erano rivolte al sindacato a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie e thread social correlati
Vertenza Sangraf, denuncia dei sindacati: "Lavoratori e lavoratrici ancora senza stipendi"I sindacati denunciano che i lavoratori dello stabilimento Sangraf di Narni Scalo non hanno ancora ricevuto gli stipendi e le spettanze arretrate,...
Leggi anche: Pechino, tutto pronto per l'incontro con Putin: "Firmati 40 accordi"