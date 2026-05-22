Vertenza Sangraf denuncia dei sindacati | Lavoratori e lavoratrici ancora senza stipendi

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati denunciano che i lavoratori dello stabilimento Sangraf di Narni Scalo non hanno ancora ricevuto gli stipendi e le spettanze arretrate, evidenziando una situazione che si protrae da diversi mesi. La mancata corresponsione delle retribuzioni riguarda sia i salari di questo mese che i pagamenti precedenti, lasciando senza compenso numerose famiglie. La questione è diventata critica, con i rappresentanti dei lavoratori che chiedono interventi immediati per risolvere la crisi.

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NARNI "La situazione dello stabilimento Sangraf di Narni Scalo è ormai fuori controllo. Anche questo mese stipendi e spettanze arretrate non sono stati pagati ai lavoratori e alle lavoratrici. Un fatto gravissimo che si ripete ormai regolarmente e che certifica una gestione irresponsabile e totalmente inadeguata dell’azienda". È quanto denunciano i segretari territoriali Stefano Ribelli (Filctem Cgil), Simone Sassone (Femca Cisl) e Doriana Gramaccioni (Uiltec Uil) riguardo la situazione di crisi in cui versa l’azienda di Narni. "Ancora più inaccettabile è l’atteggiamento della proprietà - proseguono i sindacati – che, dopo aver mostrato arroganza anche nel confronto presso il Ministero, continua a trincerarsi nel silenzio più totale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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