Pechino tutto pronto per l' incontro con Putin | Firmati 40 accordi

A Pechino tutto è pronto per l'incontro tra il presidente russo e quello cinese. Vladimir Putin atterrerà nella capitale cinese la sera del 19 maggio e il giorno successivo alle 11 sarà accolto con una cerimonia di benvenuto in Piazza Tienanmen. Durante l'incontro, verranno firmati 40 accordi tra le due nazioni. L'appuntamento si svolgerà in un contesto ufficiale e pubblico, con la presenza di rappresentanti governativi e membri delle delegazioni.

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È tutto pronto per l'incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello cinese, Xi Jinping. Lo Zar atterrerà a Pechino la sera del 19 maggio e verrà accolto nella cerimonia di benvenuto il mattino seguente alle ore 11 in Piazza Tienanmen. Secondo quanto riferito finora dal consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, i due paesi firmeranno circa 40 accordi durante il vertice. Nello specifico, verranno firmati documenti intergovernativi, interministeriali e commerciali che riguardano l'approfondimento della cooperazione nei settori industriale, commerciale, dei trasporti, delle costruzioni, dell'innovazione, di istruzione, cinema, energia nucleare, interazione fra agenzie di stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pechino, tutto pronto per l'incontro con Putin: "Firmati 40 accordi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TODO ES GEOPOLÍTICA: China demuestra su poderío ante EEUU, Trump amenaza con Taiwán y Putin viaja Sullo stesso argomento Pechino e Mosca: l’asse energetico si rafforza con l’incontro Xi-Putin? Punti chiave Come influenzerà il nuovo gasdotto russo la sicurezza di Taiwan? Quanto incide il commercio di combustibili russi sulla guerra... Roma, firmati tre accordi per promuovere la cultura del verde in cittàRoma Capitale ha concluso tre accordi di collaborazione con enti e istituzioni per rafforzare la promozione della cultura del verde e la tutela del... Trump pronto a incontrare Xi a Pechino mentre la guerra e l'inflazione pesano sulla sua presidenza reddit Pechino Express - L’Estremo Oriente, Anticipazioni Finale: l’ultima Puntata in onda stasera su Sky Uno e in streaming su NOWChi vincerà Pechino Express - L’Estremo Oriente? Ecco le Anticipazioni sull’ultima puntata dello show in onda su Sky Uno e in streaming solo su NOW. comingsoon.it Pechino Express, tutto pronto per la semifinale: quando va in onda e dove vederlaPechino Express arriva alle semifinali: ecco quando va in onda la nuova puntata e come vederla in TV e in streaming. telefonino.net