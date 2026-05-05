Vertenza Sispi sindacati e azienda in commissione Partecipate | Gravissimo aver esternalizzato alcune attività

Oggi in commissione Partecipate si è tenuta un’audizione sulla vertenza Sispi, con la partecipazione di rappresentanti sindacali e del management dell’azienda. Durante l’incontro sono stati discussi i dettagli relativi all’esternalizzazione di alcune attività, che i sindacati giudicano molto grave. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa scelta e sulle modalità di gestione adottate dall’azienda.

La vertenza della Sispi è stata al centro di un'audizione convocata oggi dalla commissione consiliare Partecipate, alla presenza dei sindacati e del management aziendale. La riduzione dei fondi alla società, secondo i sindacati, rende impossibile il rispetto del piano industriale. Sispi in stato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Vertenza Fredrigoni, in Regione confronto con i rappresentanti dell'azienda e i sindacati: "Segnali positivi"Un incontro per fare il punto sulla situazione del gruppo in merito a esuberi, cassa integrazione straordinaria, incentivi all’esodo e prospettive... Leggi anche: Vertenza Natuzzi, piano sospeso dopo l'incontro al Ministero: "Netta distanza tra azienda e sindacati" Panoramica sull’argomento Si parla di: Sispi in stato d'agitazione, i sindacati: La riduzione dei fondi rende impossibile il rispetto del piano industriale. Vertenza Natuzzi, sindacati in mobilitazione: Piano irricevibileSi inasprisce la vertenza Natuzzi. Le segreterie territoriali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Bari, insieme alle rappresentanze sindacali degli stabilimenti, hanno proclamato lo stato di mo ... trmtv.it Vertenza Natuzzi a Santeramo: «Azienda e sindacati devono tornare a dialogare»Oggi al Mimit il tavolo sulla vertenza Natuzzi. Un incontro che tiene col fiato sospeso l’intera comunità socio-economica tanto da spingere il sindaco Vincenzo Casone a ribadire la massima attenzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it