Vertenza Fredrigoni in Regione confronto con i rappresentanti dell' azienda e i sindacati | Segnali positivi

Ieri nella sede della Regione Marche si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale, i rappresentanti dell’azienda e i sindacati per discutere della situazione legata ai possibili esuberi e alla cassa integrazione straordinaria nel gruppo. Durante l’incontro sono stati riportati alcuni segnali considerati positivi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

Un incontro per fare il punto sulla situazione del gruppo in merito a esuberi, cassa integrazione straordinaria, incentivi all’esodo e prospettive occupazionali Tra gli elementi evidenziati, il passaggio al ciclo continuo della MM8, la prospettiva di riavvio della MM6 entro la fine dell’anno e un portafoglio ordini consistente. Sul fronte degli investimenti, sono stati stanziati complessivamente 7 milioni di euro: 4,5 milioni destinati a Fabriano e 2,5 milioni agli stabilimenti di Castelraimondo e Pioraco. Permangono tuttavia criticità occupazionali, con 24 lavoratori ancora da riassorbire. Prosegue intanto il percorso di formazione per garantire elevati standard qualitativi nella produzione di carta moneta e di sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Vertenza Fredrigoni, in Regione confronto con i rappresentanti dell'azienda e i sindacati: "Segnali positivi" Articoli correlati Leggi anche: Vertenza Natuzzi, confronto in Regione. I sindacati: "Dall'azienda ora risposte celeri, occupazione va tutelata" Ex Ilva, azienda dell’indotto: licenziamento di tutti i 218 lavoratori, i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a TarantoNella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all'esterno di Aigi, l'associazione degli imprenditori dell'indotto ex Ilva. Tutti gli aggiornamenti su Vertenza Fredrigoni Temi più discussi: Vertenza Fedrigoni, incontro in Regione: 19 lavoratori ancora da ricollocare, la proprietà conferma investimenti per 7 milioni; Fedrigoni conferma il piano di investimenti; Fabriano: ex Giano, incontro in Regione per fare il punto su ricollocamenti e investimenti; Fedrigoni, segnali positivi ma pesa la guerra. Vertenza Fedrigoni, incontro in Regione: 19 lavoratori ancora da ricollocare, la proprietà conferma investimenti per 7 milioniSi è svolto oggi nella sede della Regione Marche un nuovo tavolo di aggiornamento sulla vertenza Fedrigoni, alla presenza della proprietà, delle organizzazioni sindacali e ... corriereadriatico.it Fabriano: ex Giano, incontro in Regione per fare il punto su ricollocamenti e investimentiFABRIANO – Incontro questa mattina 25 marzo nella sede della Regione Marche alla presenza dell’Assessore Tiziano Consoli e dei componenti della Giunta regionale per monitorare lo stato della vertenza ... centropagina.it Vertenza Fedrigoni, incontro in Regione: 19 lavoratori ancora da ricollocare, la proprietà conferma investimenti per 7 milioni - facebook.com facebook Vertenza Fedrigoni, incontro in Regione: 19 lavoratori ancora da ricollocare, la proprietà conferma investimenti per 7 milioni x.com