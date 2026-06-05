verso le amministrative il pd torna in piazza con una serie di incontri

Il Partito Democratico di Jesi organizza una serie di incontri nel centro storico in vista delle prossime elezioni amministrative. Gli eventi sono programmati come appuntamenti fissi e si svolgono in luoghi pubblici della zona. La scelta mira a coinvolgere direttamente i cittadini e favorire il confronto sulle questioni locali. Non sono stati comunicati dettagli specifici sul calendario o sui temi trattati durante gli incontri.

Il Pd di Jesi torna tra la gente e lancia una serie di appuntamenti stanziali nel cuore del centro storico. Prenderà il via domani mattina, dalle 9 alle 12 in piazza della Repubblica, il primo di una serie di banchetti informativi e di ascolto pensati per riallacciare i fili del dialogo diretto con la comunità. In vista delle amministrative del prossimo anno. "Siamo il partito che ancora insiste nel sedersi dietro a umili banchetti nelle piazze e nei luoghi dove le persone si incontrano, lavorano, studiano e passano il loro tempo libero" spiega il neosegretario Filippo Bartolucci. L’iniziativa nasce dalla volontà dei giovani del partito "decisi a diventare protagonisti del presente e a costruire il futuro della propria città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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