Verso le amministrative Pizza | Non vivo le elezioni come una sfida È l' occasione per offrire alla città una rinascita

A pochi mesi dalle elezioni amministrative, un candidato ha dichiarato di non considerarle una sfida personale, ma piuttosto un’opportunità per favorire una rinascita urbana. Ha sottolineato la necessità di una ripartenza della comunità, con l’intento di sviluppare un progetto che coinvolga la città e la renda un punto di riferimento culturale, di servizi e di opportunità per i cittadini.

“La comunità ha bisogno di ripartire. Il nostro obiettivo è quello di creare un laboratorio che unisca la città, soprattutto facendola diventare un crocevia di cultura, servizi e opportunità. Poi saranno gli elettori a dover decidere e a valutare i programmi”. Queste le dichiarazioni del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Cutrofiano, verso una sfida a tre per le amministrative: Melissano tenta la riconfermaCUTROFIANO – Potrebbe essere una corsa a tre quella alle prossime amministrative di Cutrofiano, dove si vota il prossimo 24 e 25 maggio per il... Villabate verso le amministrative, l’ex assessore Brusa: "Serve una visione chiara e condivisa"Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, sebbene manchi ancora una data precisa, Villabate entra in campagna elettorale. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Avellino, riunione del Campo largo: condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco della città; Avellino, il Pd sceglie Pizza. Avs: Non vero che noi lo sosteniamo; Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindaco; Avellino, il Pd spinge sul campo largo: Alaia richiama all’unità su Nello Pizza. Autotrasporto verso fermo nazionale: allarme per imprese pugliesi - facebook.com facebook Il Foggia verso la retrocessione, tifosi in campo incappucciati e caccia all'uomo: calciatori costretti a tornare negli spogliatoi. Video x.com