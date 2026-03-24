Verso le amministrative di Avellino | il PD alla ricerca di un mandato politico chiaro

Un primo tavolo del centrosinistra si è già svolto nel pomeriggio di lunedì, e un ulteriore incontro è stato convocato per venerdì 27. Tuttavia, la Direzione provinciale è prevista per sabato 28. È quindi evidente che, prima di partecipare a nuovi tavoli, sia necessario convocare e svolgere la Direzione, affinché il Partito Democratico possa presentarsi al confronto con una linea definita e condivisa. Non è una polemica, ma una questione di metodo. Nei passaggi decisivi, la qualità delle scelte dipende dalla qualità del confronto. Si registra, talvolta, nel PD, una tendenza a ridurre gli spazi di discussione: è un errore. La politica non è una somma algebrica, ma un processo di costruzione costante in cui la dialettica e il coinvolgimento sono determinanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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