La Regione Toscana ha pubblicato un avviso esplorativo per individuare l’immobile destinato a ospitare il NextSienaHub. L’annuncio segue l’indicazione data due mesi fa, durante un incontro presso la sede del Dsu. Non sono stati forniti dettagli sul luogo o sui tempi di realizzazione. L’obiettivo è trovare una sede idonea per il progetto, senza ulteriori comunicazioni ufficiali o aggiornamenti al momento.

A due mesi dall’annuncio – fatto a Siena nella sede del Dsu l’8 aprile scorso – la Regione Toscana pubblica l’avviso esplorativo per individuare l’immobile che ospiterà il NextSienaHub, nuovo spazio dedicato agli studenti con all’interno la seconda mensa universitaria, più altri spazi dedicati ai giovani e alla comunità. Entra così nel vivo il progetto promosso dal DSU Toscana insieme al Comune di Siena, all’Università degli Studi e all’Università per Stranieri di Siena, al Conservatorio Franci e a Siena Jazz, sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 15 maggio. L’obiettivo è realizzare una moderna infrastruttura sociale e culturale capace di coniugare studio, aggregazione, creatività, innovazione e servizi, offrendo un punto di riferimento aperto e inclusivo per la popolazione studentesca e l’intera città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso il NextSienaHub. C’è l’avviso esplorativo per individuare l’immobile

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