Pubblicato l’avviso per individuare i soggetti gestori dei Centri Estivi

È stato pubblicato sull'Albo Pretorio l'avviso pubblico rivolto ai soggetti interessati a gestire i Centri Estivi per il 2026, con l’obiettivo di aumentare le opportunità di partecipazione dei minori tra i 3 e i 14 anni. L’assessore alle Politiche Sociali ha comunicato questa iniziativa, specificando che il bando riguarda l’organizzazione di attività estive rivolte ai bambini e ragazzi durante il periodo estivo, con l’intento di favorire la frequenza e il coinvolgimento dei più giovani.

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