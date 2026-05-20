Pubblicato l’avviso per individuare i soggetti gestori dei Centri Estivi
È stato pubblicato sull'Albo Pretorio l'avviso pubblico rivolto ai soggetti interessati a gestire i Centri Estivi per il 2026, con l’obiettivo di aumentare le opportunità di partecipazione dei minori tra i 3 e i 14 anni. L’assessore alle Politiche Sociali ha comunicato questa iniziativa, specificando che il bando riguarda l’organizzazione di attività estive rivolte ai bambini e ragazzi durante il periodo estivo, con l’intento di favorire la frequenza e il coinvolgimento dei più giovani.
Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato all’ Albo Pretorio l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti gestori che svolgono attività di Centri Estivi (Campi Solari) 2026 per potenziamento frequenza minori 3-14 anni. Possono presentare istanza di adesione i soggetti del Terzo Settore (D.Lgs. 1172017 e s. m.i) purché iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le società sportive già affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, scuole dell’infanzia paritarie e scuole paritarie di ogni ordine e grado, purchè abbiano la sede operativa sul territorio del comune di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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