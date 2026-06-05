Il tecnico ha convocato Alessio Cacciamani, difensore nato nel 2007, per la partita tra Grecia e Italia. Cacciamani, che ha concluso una stagione positiva in prestito alla Juve Stabia, si unisce alla rosa della nazionale. L'assenza di Cherubini, infortunato, ha portato alla chiamata del giovane calciatore. La convocazione segna un passo importante per il difensore, che sarà a disposizione per la sfida internazionale.

La giovane Italia di Silvio Baldini fa rotta verso Creta dove, domenica, sarà chiamata all’esame di maturità: c’è la Grecia dopo la tappa in Lussemburgo e c’è, soprattutto, un ostacolo che vive al 47° posto del Ranking mondiale. Nel gruppo mai così verde per carta di identità - età media vent’anni e mezzo - arriva anche il 2007 Alessio Cacciamani, una felice, felicissima parentesi a Castellammare di Stabia, serie B, e, ora, il rientro alla base granata dove il Toro ha l’intenzione di valutarne i progressi e riflettere sul suo immediato futuro. Esterno sinistro, piede destro, Alessio si è ormai candidato ad occupare la scena tra i giovanissimi italiani tanto che la chiamata di Baldini suona come una logica conseguenza di ciò che il ragazzo ha dimostrato negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Verso Grecia-Italia: Baldini convoca il 2007 del Torino Alessio Cacciamani

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