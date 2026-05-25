Il commissario tecnico ha convocato la squadra con una linea orientata ai giovani, con il portiere Donnarumma come capitano. La squadra affronterà le partite contro Lussemburgo e Grecia.

Convocati Italia: il ct Baldini sceglie la linea verde: Donnarumma guida gli Azzurri verso Lussemburgo e Grecia. La Nazionale di Silvio Baldini ha diramato la lista dei 24 convocati per gli ultimi due impegni stagionali: mercoledì 3 giugno gli Azzurri affronteranno il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg (ore 20.45, diretta Rai 1), mentre domenica 7 giugno voleranno a Heraklion, sull’isola di Creta, per il test contro la Grecia al Pankritio Stadium (ore 21 italiane, 22 locali, sempre su Rai 1). Due amichevoli utili per chiudere il ciclo e valutare da vicino i talenti più promettenti. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Baldini, affiancato dal suo staff, ha scelto di puntare su un gruppo giovanissimo ma già ricco di esperienza nei principali campionati europei e nelle coppe. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Italia, Baldini riparte dai giovani: Donnarumma leader del gruppo per Lussemburgo e Grecia

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CLAMOROSO BALDINI: porterò solo gli UNDER 21 in NAZIONALE. Poi ci svela la VERITA'!

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