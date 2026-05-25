Baldini ha convocato 24 calciatori per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Le partite si giocheranno nelle prossime settimane e sono le ultime del calendario stagionale. La rosa comprende giocatori provenienti da vari club, senza esclusioni. La selezione si concentra su elementi disponibili e in forma, senza annunci di convocazioni di emergenza. Le partite sono programmate in luoghi e date ancora da definire, con l’obiettivo di preparare la squadra per future competizioni.

ROMA - Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini, che coadiuvato dal suo staff guiderà gli Azzurri in occasione delle due gare, ha deciso di puntare su tanti giovani di prospettiva, ma che vantano già diverse presenze e gol nei principali campionati europei e nelle coppe: nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 classe 2006, 7 classe 2005 e 9 classe 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nazionale, Baldini convoca 24 azzurri per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia

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