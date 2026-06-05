Un uomo ha insultato Marco Poggi subito dopo un’intervista a Quarto Grado, commentando con parole come “vergogna” e “disgustoso”. L’incidente si è verificato pochi minuti dopo la conclusione dell’intervista, mentre Poggi si allontanava. Il caso di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto quasi vent’anni fa, resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a occupare le cronache e ad alimentare il dibattito pubblico. La riapertura delle indagini che vedono nuovamente al centro dell’attenzione Andrea Sempio ha riportato sotto i riflettori una vicenda che per anni è rimasta impressa nella memoria collettiva italiana. In questo clima di forte esposizione mediatica, ogni dichiarazione dei protagonisti e dei familiari viene analizzata, commentata e spesso contestata. >> “Cosa hanno fatto a Chiara”. Marco Poggi, il racconto da brividi a Quarto Grado: tutto il suo dolore Proprio per questo motivo ha fatto molto discutere l’intervista concessa da Marco Poggi alla trasmissione Quarto Grado. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Vergogna, disgustoso”. Orrore su Marco Poggi: è successo subito dopo l’intervista a Quarto Grado

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Garlasco Discovery: i Sospetti su Marco Poggi + Intercettazioni in auto ascoltando Bugalalla

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