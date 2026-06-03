Dopo 19 anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi uccisa nel 2007 a Garlasco, ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Quarto Grado. La testimonianza arriva dopo quasi due decenni dalla morte della giovane. La famiglia ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’intervista.

Diciannove anni di silenzio stanno per spezzarsi davanti alle telecamere di Quarto Grado. Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi — la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco — ha scelto di parlare per la prima volta in televisione. L’intervista esclusiva andrà in onda venerdì 5 giugno su Rete 4, nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, che ha presentato l’appuntamento come uno dei momenti più significativi degli ultimi anni per il caso che nel 2007 sconvolse l’Italia intera. Per dare il massimo risalto al documento, la trasmissione raddoppia il suo appuntamento settimanale: si andrà in onda sia giovedì 4 che venerdì 5 giugno in prima serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta dopo 19 anni: l’intervista a Quarto Grado

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