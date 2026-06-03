Quarto Grado raddoppia su Garlasco | intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedì
Quarto Grado dedica due puntate al caso Garlasco e presenta un’intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi. La trasmissione, che si è già concentrata sulla vicenda, andrà in onda anche giovedì con una puntata speciale. La puntata include dettagli inediti sulla vicenda giudiziaria e sulla famiglia della vittima. La programmazione raddoppia per approfondire gli sviluppi legali e personali legati al caso.
Quarto Grado raddoppia la programmazione sul caso Garlasco con una puntata speciale anche di giovedì: in esclusiva l'intervista a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, al centro della cronaca TV. Il caso Garlasco torna protagonista in televisione con una nuova accelerazione narrativa. Quarto Grado raddoppia infatti la sua presenza nel palinsesto di Rete 4 e dedica una puntata speciale anche al giovedì, rafforzando la copertura del caso. Al centro della puntata condotta da Gianluigi Nuzzi ci sarà un'intervista inedita a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, una delle testimonianze più attese nel racconto mediatico del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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