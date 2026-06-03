Quarto Grado raddoppia su Garlasco | intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedì

Notizia in breve

Quarto Grado dedica due puntate al caso Garlasco e presenta un’intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi. La trasmissione, che si è già concentrata sulla vicenda, andrà in onda anche giovedì con una puntata speciale. La puntata include dettagli inediti sulla vicenda giudiziaria e sulla famiglia della vittima. La programmazione raddoppia per approfondire gli sviluppi legali e personali legati al caso.