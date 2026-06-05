Vera, una tartaruga caretta caretta, è stata rilasciata in mare dopo essere stata soccorsa a febbraio nelle acque di Livorno. L’animale era stato recuperato dall’equipaggio di una vedetta velocissima e ora è stato liberato nel suo habitat naturale. La tartaruga è stata sottoposta a cure e controlli prima di essere rimessa in acqua. Il rilascio è avvenuto nel rispetto delle procedure di tutela e salvaguardia della specie.

Livorno, 5 giugno 2026 – È tornata in mare Vera, esemplare di tartaruga marina della specie caretta caretta, soccorsa lo scorso febbraio nelle acque del litorale livornese dall’equipaggio della vedetta velocissima V.1311 della stazione navale della Guardia di finanza di Livorno. L’animale era stato individuato in evidente difficoltà, impigliato in attrezzi da pesca illegali che ne impedivano i movimenti e la respirazione. I finanzieri di mare erano intervenuti tempestivamente, liberando la tartaruga e mettendola in sicurezza a bordo dell’unità navale, prima di affidarla alle cure del centro di recupero e riabilitazione tartarughe marine dell’acquario di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vera torna in mare dopo il salvataggio: tartaruga Caretta Caretta liberata a Livorno

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The Billion-Dollar Race to Remove a Wreck. Mega Ship Salvage Documentary

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