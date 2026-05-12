Prima nidificazione di Fratino e salvataggio di una Caretta Caretta nell’area marina protetta di Porto Cesareo Due eventi considerati straordinari

Nell’area marina protetta di Porto Cesareo si sono verificati due eventi rari e significativi. È stata registrata la prima nidificazione di un Fratino e si è verificato il salvataggio di una tartaruga Caretta Caretta, entrambi considerati eventi eccezionali che testimoniano l’attenzione e l’attività di tutela condotte nella zona. Questi avvenimenti sono stati comunicati dai responsabili dell’area, evidenziando l’importanza della tutela ambientale nel territorio.

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Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Una giornata straordinaria per l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, segnata da due importanti eventi che confermano il grande valore naturalistico del territorio e l’efficacia delle attività quotidiane di monitoraggio e tutela ambientale. La notizia più significativa arriva dalla costa dell’Area Marina Protetta, dove è stata segnalata la prima nidificazione di Fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo uccello simbolo degli ecosistemi dunali costieri e specie particolarmente protetta, oggi fortemente minacciata dalla perdita degli habitat naturali, dal disturbo antropico, dalla presenza incontrollata di animali domestici e dalla pressione turistica.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Prima nidificazione di Fratino e salvataggio di una Caretta Caretta nell’area marina protetta di Porto Cesareo Due eventi considerati straordinari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prima nidificazione di Fratino nell’area protetta. Salvata anche una tartaruga marinaPORTO CESAREO - Due importanti eventi nell’area marina protetta di Porto Cesareo che confermano il grande valore naturalistico del territorio e... Leggi anche: Grossa carcassa di caretta caretta giace nel porto interno Argomenti più discussi: Prima nidificazione di Fratino nell’area protetta. Salvata anche una tartaruga marina; Porto Cesareo (LE), prima nidificazione di Fratino nell’Area Marina Protetta salvata anche una Caretta caretta; Prima nidificazione di Fratino nell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Salvata anche una Caretta caretta; le attività di monitoraggio nel parco marino. Prima nidificazione di Fratino e salvataggio di una Caretta Caretta nell’area marina protetta di Porto Cesareo Due eventi considerati straordinariUna giornata straordinaria per l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, segnata da due importanti eventi che confermano il grande valore naturalistico del territorio e l’efficacia delle attività ... noinotizie.it