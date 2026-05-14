Caretta caretta una strage in un mare di gas

Una tartaruga Caretta caretta lunga circa 30 centimetri è stata trovata spiaggiata a Cattolica alla fine di novembre 2025. Durante un intervento chirurgico, è stato aperto il piastrone dell’animale, e gli organi apparivano quasi bianchi. La tartaruga era stata recuperata in mare e portata in un centro di recupero. La presenza di gas e di sostanze tossiche è stata rilevata durante le analisi sui tessuti dell’animale.

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Ambiente Sulle decine di tartarughe marine Caretta caretta spiaggiate nel nord Adriatico l’ombra dei rigassificatori di Ravenna, Rovigo e del croato Krk. Ma i gestori negano Ambiente Sulle decine di tartarughe marine Caretta caretta spiaggiate nel nord Adriatico l’ombra dei rigassificatori di Ravenna, Rovigo e del croato Krk. Ma i gestori negano Quando il bisturi apre il piastrone di Romeo, gli organi appaiono quasi bianchi. La Caretta caretta, lunga appena 30 centimetri, si era spiaggiata a Cattolica a fine novembre 2025 ed è morta dieci giorni dopo nel centro di recupero della Fondazione Cetacea di Riccione. Non riusciva più a nuotare né ad alimentarsi, il carapace era ricoperto di denti di cane e mostrava gravi squilibri metabolici.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Caretta caretta, una strage in un mare di gas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Grossa carcassa di caretta caretta giace nel porto interno Laigueglia: nuovi volontari per proteggere i nidi di Caretta caretta? Punti chiave Come si distinguono le tracce delle tartarughe dai segni dei mezzi meccanici? Chi può partecipare ai corsi per diventare custode della... Temi più discussi: Caretta caretta, una strage in un mare di gas; La capitale del fossile tra rigassificatore, trivelle e futuro stoccaggio di C02; Prima nidificazione di Fratino e salvataggio di una Caretta Caretta nell'area marina protetta di Porto Cesareo. Strage di tartarughe marine nel casertano Stop alla mattanza, colpa dei pescatori di frodoUna dopo l’altra, come in una silenziosa ecatombe. O meglio: una mattanza, accusano le associazioni ambientaliste. Ma lo strano e inquietante caso delle tartarughe marine morte sul litorale casertano ... napoli.repubblica.it Padre e figlio salvano una tartaruga Caretta caretta intrappolata tra alghe e plastica: il gesto emoziona tuttiSu una cala selvaggia di Capo Pecora, nel territorio di Arbus in Sardegna, Max e suo figlio Leo hanno trovato una tartaruga caretta caretta intrappolata tra le alghe accumulate dalla corrente, ... greenme.it