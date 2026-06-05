Vento in versi - reading poetico per voce e chitarra

Notizia in breve

Nel chiostro di una biblioteca civica, si svolge un reading poetico accompagnato dalla chitarra. L'evento fa parte della rassegna Antiche Dimore 202526 – VENTO, e propone un viaggio tra versi e suoni. La scena si svolge all'aperto, tra le mura di un edificio storico, con artisti che leggono poesie e suonano strumenti acustici. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in una giornata di fine stagione.