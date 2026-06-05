Vento in versi - reading poetico per voce e chitarra

Da pordenonetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel chiostro di una biblioteca civica, si svolge un reading poetico accompagnato dalla chitarra. L'evento fa parte della rassegna Antiche Dimore 202526 – VENTO, e propone un viaggio tra versi e suoni. La scena si svolge all'aperto, tra le mura di un edificio storico, con artisti che leggono poesie e suonano strumenti acustici. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in una giornata di fine stagione.

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Il Chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone ospita un viaggio tra poesia e musica nell'ambito della rassegna Antiche Dimore 202526 – VENTO.Le parole di Omero, Virgilio, Leopardi, Montale, Neruda, Emily Dickinson e altri grandi autori si intrecciano alle composizioni originali per chitarra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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