’Poetico’ | i versi di Sonia Gentili

Il festival della poesia d’autore, giunto alla sua seconda edizione, ha completato con successo sette tappe prima di arrivare nella città artusiana. La manifestazione, dedicata alla poesia, presenta i versi di Sonia Gentili, che saranno al centro dell’attenzione in questa nuova tappa. La manifestazione si svolge in diverse località italiane, coinvolgendo autori e pubblico interessati alla poesia contemporanea.

Dopo aver attraversato con successo le prime sette tappe della sua seconda edizione, Poetico, il festival della poesia d’autore, approda nella città artusiana. L’appuntamento è fissato per venerdì alle ore 18, nella suggestiva cornice della chiesa dei Servi. Protagonista del pomeriggio sarà Sonia Gentili, figura di spicco nel panorama culturale italiano, poetessa, saggista e docente all’Università La Sapienza di Roma. In dialogo con Marco Colonna, ideatore della rassegna e presidente dell’associazione Metropolis, Gentili presenterà ‘ Un giorno di guerra ’, opera che scava nelle ferite del presente attraverso una lingua poetica affilata e consapevole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Poetico’: i versi di Sonia Gentili Notizie correlate “Poetico” sbarca a Forlimpopoli: incontro con Sonia Gentili nella chiesa dei ServiDopo il successo dei primi sette eventi della seconda edizione di “Poetico”, festival nazionale della poesia d'autore, ideato dal giornalista,... Il monologo poetico di Paolo AgratiStorie straordinarie di poeti normali, in un monologo teatrale divertente e irriverente che smonta il mito romantico del poeta-vate e l’immagine...