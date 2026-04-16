Mario Venuti in concerto | solo voce e chitarra

Il cantautore siciliano ha portato sul palco un concerto intimo, esibendosi con solo voce e chitarra. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico con le sue melodie, senza l’uso di strumenti aggiuntivi o arrangiamenti complessi. Durante la serata, Venuti ha interpretato alcuni brani, mettendo in risalto la sua capacità di comunicare attraverso la semplicità e l’autenticità della musica. La performance si è svolta in un’atmosfera raccolta e senza sovrastrutture.

C'è un filo invisibile che unisce le sponde del Mediterraneo alle coste del Brasile, e quel filo ha la voce di Mario Venuti. Il 10 MAGGIO al Parco Paternò del Toscano Mario Venuti in concerto solo voce e chitarra classica, un viaggio intimo in uno scenario unico ed affascinante. Apertura porte h.🔗 Leggi su Cataniatoday.it 2026 MARIO VENUTI TONY CANTO BLUE NOTE MILANO 27 Marzo Notizie correlate Leggi anche: Mario Venuti live, doppio show: solo voce & chitarra “Solo voce & chitarra”: doppio show con Mario Venuti al RetronouveauTutto pronto per Mario Venuti live con doppio show “Solo voce & chitarra” al Retronouveau. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Mario Venuti a Dirotta su Cuba: in migliaia a Castelsardo; A nome loro a Castelvetrano, da Avion Travel a Mario Venuti per ricordare le vittime di mafia; Notizie Musica Italiana Settimana 16 2026 aggiornate; Mario Biondi si racconta con la voce del cuore all’uscita di Prova d’autore il suo primo album in italiano. Mario Venuti in un doppio live acustico al Retronouveau di MessinaGiovedì 2 aprile, al RETRONOUVEAU di MESSINA (Via Croce Rossa, 33) MARIO VENUTI solo con la sua chitarra con due spettacoli. uno alle ore 19:00, l'altro alle 22:30. L'artista costruisce un'atmosfera i ... guidasicilia.it Mario Venuti, il tour per i 40 di carriera che lo riporterà anche a RomaL’artista, 60 anni, sarà nella capitale il 25 marzo per un live all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Mario Venuti festeggia i 40 anni di carriera con una serie di concerti nei teatri e ... quotidiano.net Mario Venuti 10 Maggio 2026 Sant’Agata li Battiati(Ct)Parco Paternò del Toscano buglietti https://link.dice.fm/R33416719c0ddice_id=R33416719c0d - facebook.com facebook