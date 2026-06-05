Venezuela Diavoli Danzanti inseguono i bambini alla loro prima comunione
Giovedì, bambini partecipanti alla prima comunione sono stati inseguiti dai “Diavoli Danzanti” durante le celebrazioni del Corpus Domini in una chiesa di Carayaca, Venezuela. La scena si è svolta nel contesto di una tradizione locale, con i partecipanti che hanno assistito a questa rappresentazione durante le funzioni religiose. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati all’evento. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza alterazioni della cerimonia.
Giovedì bambini sono stati inseguiti dai “ diavoli danzanti “, parrocchiani della chiesa di Carayaca a Tarmas, in Venezuela, mentre prendevano parte alle celebrazioni del Corpus Domini. La storica confraternita, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2012, adora il Santissimo Sacramento mettendo in atto il trionfo del bene sul male. La tradizione si distingue per l’uso di costumi multicolori e piccole maschere realizzate con zucche secche, conosciute localmente come ‘tapara’. Inoltre, la loro danza è caratterizzata da un ritmo di battito dei piedi che traccia il segno della croce a terra e movimenti di sottomissione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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