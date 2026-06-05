venezuela diavoli danzanti inseguono i bambini alla loro prima comunione

Notizia in breve

Giovedì, bambini partecipanti alla prima comunione sono stati inseguiti dai “Diavoli Danzanti” durante le celebrazioni del Corpus Domini in una chiesa di Carayaca, Venezuela. La scena si è svolta nel contesto di una tradizione locale, con i partecipanti che hanno assistito a questa rappresentazione durante le funzioni religiose. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati all’evento. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza alterazioni della cerimonia.