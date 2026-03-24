Pellai | I bambini non guardano più l’orizzonte L’abuso di schermi provoca un’epidemia di miopia che colpisce il 35% dei bimbi | Basta regalare smartphone per la Prima Comunione

Un esperto ha dichiarato che molti bambini non osservano più l'orizzonte, associando questa tendenza all'uso eccessivo di dispositivi digitali. Secondo recenti dati, il 35% dei minori soffre di miopia, con un incremento legato all’uso di smartphone e tablet. La discussione si concentra anche sugli effetti di questi strumenti sullo sviluppo cerebrale, in particolare sui circuiti legati alla dopamina.

L’abuso di dispositivi digitali sta alterando lo sviluppo dei minori, provocando un aumento dei casi di miopia e interferendo con i circuiti della dopamina. Al centro dell'analisi, il ruolo della scuola come presidio di realtà contro l'isolamento e l'iper-stimolazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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L’epidemia di miopia non è colpa (solo) delle maratone davanti agli schermiNon è solo l’overdose di pc e telefonino a far dilagare la miopia: l’effetto della luce e del lavoro da vicino.

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