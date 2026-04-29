Spacca lo specchietto di un’auto mentre bambini e famiglie festeggiano la prima comunione | fermato

Durante una celebrazione della prima comunione davanti alla Basilica di Maria Ausiliatrice, un uomo in stato di alterazione ha danneggiato lo specchietto di un’auto parcheggiata, colpendolo con un calcio. L’incidente si è verificato mentre bambini e famiglie si trovavano sul posto per scattare foto e condividere il momento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo coinvolto.