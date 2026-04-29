Spacca lo specchietto di un’auto mentre bambini e famiglie festeggiano la prima comunione | fermato
Durante una celebrazione della prima comunione davanti alla Basilica di Maria Ausiliatrice, un uomo in stato di alterazione ha danneggiato lo specchietto di un’auto parcheggiata, colpendolo con un calcio. L’incidente si è verificato mentre bambini e famiglie si trovavano sul posto per scattare foto e condividere il momento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo coinvolto.
Bambini e famiglie sono davanti alla Basilica di Maria Ausiliatrice per scattare le foto-ricordo della prima comunione, quando un uomo in stato di alterazione spacca con un calcio lo specchietto di un’auto parcheggiata. L’uomo, un 37 enne italiano senza fissa dimora, aveva già infastidito alcuni.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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