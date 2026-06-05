Venezia tre eventi per l’autonomia e il lavoro dei rifugiati
A Venezia si svolgono tre eventi dedicati all’autonomia e all’occupazione dei rifugiati. Si discuterà di come i corridoi umanitari possano assicurare ingressi regolari in Europa e di quali competenze professionali possano favorire l’inserimento lavorativo dei rifugiati. Le iniziative coinvolgono esperti e operatori del settore, con focus su politiche di integrazione e formazione professionale. Non sono stati comunicati dettagli su date o partner coinvolti.
Come possono i corridoi umanitari garantire ingressi regolari in Europa?. Quali competenze professionali possono trasformare i rifugiati in risorse economiche?. Chi sono i protagonisti della Biblioteca Vivente che narrano storie umane?. Perché la responsabilità dell'integrazione ricade su fondazioni e terzo settore?.? In Breve 8 giugno presentazione programma europeo STEP per la mobilità professionale sostenibile. 17 giugno dibattito con l'Istituto Affari Internazionali sulla gestione migratoria. 20 giugno mostra interattiva A World of Potential e Biblioteca Vivente. Partecipazioni di Alvine Djatsa Kingue, Daniella Bacibalupo, Salma Hilmi e altri relatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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