Venezia tre eventi per l’autonomia e il lavoro dei rifugiati

Notizia in breve

A Venezia si svolgono tre eventi dedicati all’autonomia e all’occupazione dei rifugiati. Si discuterà di come i corridoi umanitari possano assicurare ingressi regolari in Europa e di quali competenze professionali possano favorire l’inserimento lavorativo dei rifugiati. Le iniziative coinvolgono esperti e operatori del settore, con focus su politiche di integrazione e formazione professionale. Non sono stati comunicati dettagli su date o partner coinvolti.