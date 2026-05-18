A Lecce il convegno nazionale dei dirigenti della giustizia | tre giorni su merito autonomia e responsabilità

A Lecce si svolge un convegno nazionale che coinvolge i dirigenti del settore giustizia. L'evento dura tre giorni e si concentra su temi come il merito, l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti pubblici. Durante le sessioni si discutono questioni legate alla gestione e all'organizzazione delle strutture giudiziarie. Sono presenti rappresentanti di varie parti del sistema giudiziario che partecipano a incontri e tavole rotonde per confrontarsi sui principali problemi della professione.

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