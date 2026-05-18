A Lecce il convegno nazionale dei dirigenti della giustizia | tre giorni su merito autonomia e responsabilità
A Lecce si svolge un convegno nazionale che coinvolge i dirigenti del settore giustizia. L'evento dura tre giorni e si concentra su temi come il merito, l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti pubblici. Durante le sessioni si discutono questioni legate alla gestione e all'organizzazione delle strutture giudiziarie. Sono presenti rappresentanti di varie parti del sistema giudiziario che partecipano a incontri e tavole rotonde per confrontarsi sui principali problemi della professione.
LECCE - Lecce diventa per tre giorni il centro del dibattito nazionale sulla dirigenza pubblica nel settore giustizia. Dal 21 al 23 maggio 2026 si tiene in città il XXVII convegno nazionale dell’associazione Dirigenti giustizia, un appuntamento che riunisce rappresentanti del ministero della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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