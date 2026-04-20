Swarovski Collana Swarovski Da Donna Con | Recensione Comp…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il pendente a goccia: dettagli su metallo rodiato e cristalli. L’analisi visiva del modello Swarovski 5124325 rivela un design che punta tutto sulla pulizia delle linee e sul minimalismo geometrico. Il punto focale della collana è rappresentato dal pendente, la cui forma a goccia conferisce una verticalità elegante e discreta. Questa scelta estetica si sposa con una catenina caratterizzata da maglie piccole e sottili, pensata per accompagnare il movimento del gioiello senza sovrastarne la figura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Swarovski Una Angelic Round Pendant in Rose Gold

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