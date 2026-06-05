Venezia-Lecce alla prima giornata Lecce-Venezia all’ultima Calcio serie A | calendario

Notizia in breve

Il calendario della stagione di Serie A prevede che la prima giornata si giochi il 23 agosto, con il match tra Lecce e Venezia. La partita di ritorno tra le due squadre è prevista all’ultima giornata del campionato. Per il Lecce sono 38 le partite in programma, tra cui quella contro il Venezia alla prima giornata. Il calendario comprende inoltre incontri con altre squadre, senza ulteriori dettagli sui giorni specifici.