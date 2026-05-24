Lecce-Genoa 1-0 | il Lecce è salvo Calcio serie A

Il Lecce ha battuto il Genoa 1-0 con un gol di Banda al 6'. Con questa vittoria, il Lecce raggiunge 38 punti in classifica e si mantiene in Serie A. È il quarto campionato consecutivo in massima divisione per la squadra.

Con una rete segnata al 6? da Banda il Lecce ha battuto il Genoa per 1-0. Il Lecce, 38 punti in classifica, è salvo e per il quarto campionato consecutivo resta in serie A. Non era mai successo nella storia della squadra salentina. La Puglia dunque continua ad essere rappresentata nel massimo campionato e il Lecce è orgoglio di una regione intera. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nello sprint finale della stagione, uno sprint determinante perché la Cremonese allenata da Marco Giampaolo (il quale l’anno scorso salvò il Lecce) ha provato fino all’ultimo a lasciare il terzultimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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