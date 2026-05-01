Nell’ultima giornata del campionato di serie B, il Bari ha battuto 2-0 la Virtus Entella, una vittoria che potrebbe avere ripercussioni sui playout. La partita si è giocata in un momento decisivo della stagione, con i pugliesi che rischiano di dover dipendere dai risultati di Pescara e Spezia per evitare la retrocessione. Nel frattempo, la promozione del Venezia e la retrocessione della Reggiana sono state ufficializzate.

Il Bari ha superato per 2-0 la Virtus Entella nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B. I pugliesi sono ora a quota 37 punti in classifica e, dati gli altri risultati odierni, non hanno alcuna possibilità di salvezza diretta. In sestultima posizione si trovano infatti, con 40 punti, Empoli e Südtirol teoricamente raggiungibili dal Bari che però è in svantaggio con entrambe in classifica avulsa. Al massimo potrebbe incontrarne una ai playout oppure proprio la Virtus Entella che ha 39 punti. Il Venezia, con il pareggio 2-2 a La Spezia, è promosso in serie A. Classifica ultime posizioni: Empoli,...🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Notizie correlate

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessaIl Bari ha superato per 2-0 la Virtus Entella nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B.

Virtus Entella-Reggiana, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: #LNPB #SerieBKT // 37a gior. Bari-Virtus Entella : 27 i biancorossi convocati; Bari-Virtus Entella 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Bari alla stretta finale: servono 3 punti contro la Virtus Entella; Bari-Virtus Entella: le probabili formazioni e dove vederla.

Serie B, Bari-Virtus Entella 2-0: Moncini e Maggiore regalano i 3 punti a LongoTermina 2-0 la sfida salvezza di Serie B tra Bari e Virtus Entella: in gol Moncini e Maggiore che regalano tre punti ai biancorossi ... derbyderbyderby.it

Bari, colpo importante al fotofinish: Entella battuta 2-0 al termine di una gara intensaFRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista un successo pesante superando la Virtus Entella per 2-0 al termine di una partita combattuta e ricca di episodi, decisa solo nei minuti di recupero. La gara si a ... giornaledipuglia.com

FT. • Sampdoria 1-0 Sudtirol 4:2 - 2:2 - 3:3 - 53%:47% FT. • Bari 2-0 Virtus Entella 1:4 - 2:3 - 1:1 - 2:4 - 43%:57% FT. • Empoli 1-0 Avellino 4:2 - 3:1 - 8:2 - 42%:58% FT. • Spezia 2-2 Venezia 6:6 - 3:2 - 1:0 - 3:4 - - facebook.com facebook

#LNPB #SerieBKT // 37a gior. Bari-Virtus Entella : 27 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7128-l… sscalciobari.it/it/news/7128-l… x.com