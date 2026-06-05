Venezia-Lecce alla prima giornata Lecce-Venezia all’ultima Calcio serie A | calendario ELENCO

Il calendario della Serie A 2023-2024 si apre il 23 agosto con Venezia-Lecce. La squadra pugliese disputerà 38 partite complessive, tra cui quella di andata e ritorno contro il Venezia, rispettivamente alla prima e all’ultima giornata. La stagione si concluderà con Lecce-Venezia, in programma nell’ultimo turno.

Prima giornata il 23 agosto Di seguito l’elenco delle 38 partite del Lecce: Venezia-Lecce 1 Lecce-Roma 2 Cagliari-Lecce 3 Lecce-Monza 4 Milan-Lecce 5 Lecce-Bologna 6 Udinese-Lecce 7 Lecce-Juventus 8 Frosinone-Lecce 9 Lecce-Genoa 10 Torino-Lecce 11 Lazio-Lecce 12 Lecce-Atalanta 13 Napoli-Lecce 14 Lecce-Sassuolo 15 Lecce-Inter 16 Como-Lecce 17 Lecce-Parma 18 Fiorentina-Lecce 19 Lecce-Udinese 20 Lecce-Torino 21 Genoa-Lecce 22 Lecce-Napoli 23 Monza-Lecce 24 Lecce-Frosinone 25 Bologna-Lecce 26 Lecce-Como 27 Parma-Lecce 28 Roma-Lecce 29 Lecce-Lazio 30 Juventus-Lecce 31 Sassuolo-Lecce 32 Lecce-Milan 33 Lecce-Cagliari 34 Inter-Lecce 35.... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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